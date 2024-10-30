İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı - Son Dakika
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İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı

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İngiltere'nin Cumbria kentindeki BAE Systems nükleer denizaltı tersanesinde büyük yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer nükleer risk olmadığını açıkladı. Yerel halka evlerinde kalmaları ve pencerelerini kapatmaları tavsiye edildi. Tersanede daha önce de benzer kazalar yaşanmıştı.

30.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:23
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İngiltere'nin yeni nesil nükleer denizaltılarının üretildiği tersanede bu sabah çıkan yangın, büyük bir acil durum müdahalesi ve yerel halkta endişeye yol açtı.

Cumbria'daki BAE Systems fabrikasında gece yarısından kısa süre sonra "ciddi" bir yangın başladı. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel halk, yangının 1.6 milyar sterlin değerindeki Astute sınıfı nükleer denizaltının inşa edildiği ana üretim sahası olan 6 dönümlük Devonshire Dock Hall'da yoğunlaştığını bildirdi.

Polis, herhangi bir "nükleer risk" olmadığını açıklarken, yangının nasıl başladığı ve neyin yandığı henüz netlik kazanmadı.

Olay yerinden gelen görüntülerde büyük fabrika binasından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Yerel halka bölgeden uzak durmaları ve kapı-pencerelerini kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Cumbria Polisi sabah 04:00'te yaptığı açıklamada, "Acil durum ekipleri BAE'deki ciddi yangına müdahale ediyor. Olay bu sabah 00:44'te bildirildi ve devam ediyor. Nükleer risk yok, ancak yakında yaşayanların evlerinde kalmaları ve kapı-pencerelerini kapalı tutmaları öneriliyor" dedi.

Dumandan etkilendiği düşünülen iki kişi hastaneye kaldırılırken, Devonshire Dock Hall'daki diğer tüm personelin tahliye edildiği ve güvende olduğu belirtildi.

BAE Systems, "Barrow'daki tesisimizde çıkan yangına müdahale için acil durum servisleriyle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük fabrikadaki yangının kilometrelerce uzaktan görülebildiğini belirten yerel halk, endişelerini sosyal medyada dile getirdi. Bir görgü tanığı gece daha erken saatlerde binadan "büyük bir gümleme" sesi duyduğunu söyledi.

100 yılı aşkın süredir gemi üreten tarihi tersane, İngiltere'nin nükleer denizaltı filosunun üçü hariç tümünü inşa etti. En son üretilen HMS Agincourt'un 2026'da tamamlanması planlanıyor.

2018'de tersanede beşinci Astute sınıfı denizaltının inşası sırasında da yangın çıkmış, bir yıl önce ise karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle birçok işçi hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
İngiltere\'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı

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Son Dakika Dünya İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Kirisci:
    kökten havaya uçarsınız mazlumların ahı kalmaz üstümüze 2 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    inşaallah dahada büyür 1 0 Yanıtla
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