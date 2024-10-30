İngiltere\'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı

Dünya

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

Narin soruşturmasında "jandarma" ile ilgili iddiaya yalanlama

Evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor! Nedeni olaydan daha da ilginç

Eğlenmek için yanına geldiği kuzeni, katili oldu

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez ters düştü

İngiltere'nin yeni nesil nükleer denizaltılarının üretildiği tersanede bu sabah çıkan yangın, büyük bir acil durum müdahalesi ve yerel halkta endişeye yol açtı.

Cumbria'daki BAE Systems fabrikasında gece yarısından kısa süre sonra "ciddi" bir yangın başladı. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel halk, yangının 1.6 milyar sterlin değerindeki Astute sınıfı nükleer denizaltının inşa edildiği ana üretim sahası olan 6 dönümlük Devonshire Dock Hall'da yoğunlaştığını bildirdi.

Polis, herhangi bir "nükleer risk" olmadığını açıklarken, yangının nasıl başladığı ve neyin yandığı henüz netlik kazanmadı.

Olay yerinden gelen görüntülerde büyük fabrika binasından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Yerel halka bölgeden uzak durmaları ve kapı-pencerelerini kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Cumbria Polisi sabah 04:00'te yaptığı açıklamada, "Acil durum ekipleri BAE'deki ciddi yangına müdahale ediyor. Olay bu sabah 00:44'te bildirildi ve devam ediyor. Nükleer risk yok, ancak yakında yaşayanların evlerinde kalmaları ve kapı-pencerelerini kapalı tutmaları öneriliyor" dedi.

Dumandan etkilendiği düşünülen iki kişi hastaneye kaldırılırken, Devonshire Dock Hall'daki diğer tüm personelin tahliye edildiği ve güvende olduğu belirtildi.

BAE Systems, "Barrow'daki tesisimizde çıkan yangına müdahale için acil durum servisleriyle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük fabrikadaki yangının kilometrelerce uzaktan görülebildiğini belirten yerel halk, endişelerini sosyal medyada dile getirdi. Bir görgü tanığı gece daha erken saatlerde binadan "büyük bir gümleme" sesi duyduğunu söyledi.

100 yılı aşkın süredir gemi üreten tarihi tersane, İngiltere'nin nükleer denizaltı filosunun üçü hariç tümünü inşa etti. En son üretilen HMS Agincourt'un 2026'da tamamlanması planlanıyor.

2018'de tersanede beşinci Astute sınıfı denizaltının inşası sırasında da yangın çıkmış, bir yıl önce ise karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle birçok işçi hastaneye kaldırılmıştı.