İngiltere Kavruluyor: Sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı, ölümler arttı - Son Dakika
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İngiltere Kavruluyor: Sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı, ölümler arttı

İngiltere Kavruluyor: Sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı, ölümler arttı
12.07.2025 14:02
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İngiltere'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşırken, uzmanlar 4 gün içinde 570 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bilim insanları, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının artık 100 kat daha olası ve daha şiddetli yaşandığını vurguladı

İngiltere'de etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 dereceye yaklaştı. Cuma günü Batı Midlands bölgesinde 34,7°C ile yılın en yüksek sıcaklığı kaydedilirken, Cumartesi günü termometrelerin 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Galler'in Usk kentinde ise sıcaklık 32,7°C'ye ulaştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SICAKLIKLARI 100 KAT DAHA OLASI HALE GETİRDİ

Bilim insanlarına göre yaşanan sıcak hava dalgası, iklim değişikliğinin etkisiyle 100 kat daha olası hale geldi. Dünya Hava Olayları İlişkilendirme (WWA) grubunun araştırmasına göre, İngiltere'nin güneydoğusunda geçen hafta görülen sıcaklıklar, insan kaynaklı küresel ısınma olmasaydı yaklaşık 10 kat daha düşük ihtimalle meydana gelecekti.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yalnızca sıcaklıkları artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bu dalgaların daha sık ve daha şiddetli yaşanmasına yol açtığını belirtiyor.

4 GÜNDE 570 FAZLADAN ÖLÜM

Imperial College London ve London School of Hygiene and Tropical Medicine tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 19-22 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 570 kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. Fazladan ölümler, aşırı sıcakların özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyleri tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

TURUNCU ALARM VERİLDİ, HÜKUMETTEN UYARI GELDİ

İngiltere genelinde çok sayıda bölgede "turuncu seviyede sıcaklık sağlığı uyarısı" verildi. Resmî makamlar, sıcaklıkların hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini ve ölüm oranlarının artabileceğini açıkladı.

Vatandaşlara sık sık sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş altında kalmamaları ve özellikle yaşlıların serin ortamlarda bulunmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

SUSUZLUK TEHLİKESİNE DİKKAT

İngiltere Sağlık Bakanlığı, sıcak havalarda bol su içmenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara şu içecekleri önerdi: su, az şekerli meyve suları, seyreltilmiş şuruplar ve az yağlı süt. Öte yandan gazlı içecekler, meyve suyu ve smoothie gibi ürünlerin serinletici görünse de içerdikleri yüksek şeker oranı nedeniyle dehidrasyonu artırabileceği vurgulandı.

Hava Durumu, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Kavruluyor: Sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı, ölümler arttı - Son Dakika

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