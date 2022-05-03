İngiltere'nin en çok arananları arasında olan Alex Male, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

İngiltere'nin en çok arananları arasında olan Alex Male, Türkiye'de sınır polisi tarafından yakalandı.

Male'ın İngiltere'nin güney batı bölgesindeki en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu kaydediliyor.

29 yaşındaki Male'ın Portekiz'in Lizbon kentinden İstanbul'a seyahat ettiği tespit edildi.

Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Male, burada gözaltına alındı.

Yayınlanan görüntülerde, Male'ın İstanbul Havalimanı'ndaki emniyet bürosuna alındığı görülüyor.

İngiltere'de arandığı tespit edilen uyuşturucu tüccarı, Portekizli makamlarla temas kurulduktan sonra bu ülkeye geri gönderildi ve orada gözaltına alındı.

İngiltere'de Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA), Male'ın yakalanmasını harika bir gelişme olarak değerlendirdi.

Kurum yetkilileri, 29 yaşındaki şüpheli hakkında, şifreli mesajlaşma yöntemleri ile uyuşturucu ticareti yapma iddiası olduğunu kaydetti.

Gözaltı ile ilgili Türk makamlarını öven İngiliz emniyet görevlisi Phil Robinson, Male'ın "Türk sınır polisinin uzmanlığını ve dikkatini küçümsediğini" söyledi.

İngiliz emniyet görevlisi, Alex Male'ın yakın bir zaman önce çok arananlar listesine eklendiğini de söyledi:

"Tehlikeli suçlarla olan bağlantısı nedeniyle aranıyordu. Ülkedeki bazı topluluklara büyük hasar veriyordu, yakalandığı için çok memnunum."

Male neler ile suçlanıyor?

İngiliz şüpheli, kokain ve ketamin tedariği ile suçlanıyor. Aynı zamanda para aklama ve silah bulandırma suçlamasıyla da aranıyordu.

NCA yetkilileri Male'ın kefaletle serbest kalma hükümlerine uymayarak kaçak konuma geçtiğini kaydetti.

Şahsın İspanya'nın Marbella bölgesine gittiği, daha sonra da Portekiz'e geçtiği tespit edildi.

Demiören Haber Ajansı'nın Cuma günü yakalandığının aktardığı Male'ın halen Portekiz makamlarının gözetiminde olduğu ve iade sürecinin sürdüğü kaydediliyor.