İngiltere\'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı

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İngiltere'nin Leeds şehrinde, özellikle Harehills bölgesinde, dün akşam başlayan olaylar kente yayıldı. Olaylar sırasında şehrin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkarıldı, bir polis aracı ters çevrildi ve bir otobüs yakıldı.

Ayaklanma, polisin "bakım görevlileri ve bazı çocuklar" arasındaki bir olaya müdahale etmesiyle başladı. Polis, olaylara geç müdahale etti ve bu süre zarfında, toplum üyeleri ayaklanmacıları sakinleştirmeye çalıştı.

Yerel meclis üyesi Mothin Ali, isyancılara "Orada çocuklar var" diyerek yalvardı. Polis ve yetkililer, sakinlerden evde kalmalarını istedi, ancak ayaklanmacılar bölgeye akın etmeye devam etti.

İçişleri Bakanı olayları kınadı ve polis, "sorumlu olanlar hakkında kanunun tüm ağırlığının uygulanacağını" söyledi. Bir milletvekili, olayların "kanun uygulayıcılara yönelik saygısızlıktan" kaynaklandığını belirtti.

Görgü tanıkları, "şiddetli" sahnelere tanık olduklarını, insanların polis araçlarına saldırdığını ve çeşitli nesneleri ateşe verdiğini anlattı. Bir tanık, "Olağanüstüydü. Kayalar fırlatılıyor, şişeler atılıyor, her yerde balaklava giymiş çocuklar çöp kutularıyla saldırıyordu," dedi.

Harehills, gece boyunca savaş alanına döndü. Polis, takviye kuvvetler çağırdı ve bölgeye helikopterler gönderildi. Ancak polis müdahalesinin yetersiz olduğu eleştirileri yapıldı.

Polis, tüm suçların soruşturulacağını ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı. Olayların başlangıcında, bakım görevlileri ve çocukların güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi.