Mahkeme sırasında duyduğu ses hakimi çileden çıkardı, apar topar salondan çıktı

Yorkshire Sheffield Crown Mahkemesi'nde görevli kıdemli hakim Jeremy Richardson QC'nin başkanlığını yürüttüğü uzaktan görüntülümahkeme sırasında ilginç anlar yaşandı. Hakiminin tanıkları dinlediği sırada arkada cinsel içerikli görüntü oynaması nedeniyle ortaya birtakım sesler çıktı.

HAKİM DUYUNCA ÇOK SİNİRLENDİ

Kısa süre içerisinde neler olup bittiğini anlayan mahkeme hakimi Jeremy Richardson QC, yaşanan durum nedeniyle sinirlerine hakim olamayarak, yardımcılarına ve yanındaki yetkililere kızdı.

APAR TOPAR TERK ETTİ

Ortaya çıkan durumu asla kabul etmeyeceğini belirten hakim Jeremy Richardson QC, hızlı bir şekilde yerinden kalkarak salonu terk etti. Jeremy Richardson QC aldığı karar kapsamında bundan sonra davalarında video oynatılmasına izin vermeyecek.