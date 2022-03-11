İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor

11.03.2022 07:01
İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor

Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor.

Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor. Bu planın temelinde, İngiliz halkından gönüllülerin, evlerini mültecilere açması yatıyor.

'Mülteciler için oda' isimli programla aile bağı olmayan mültecilerin de ülkeye girebilmesi sağlanacak.

Bireyler, aileler ve katılmak isteyen yardım kuruluşları ile iş insanları, bir internet sitesi üzerinden evlerini mültecilere önerebilecek.

Daily Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, bu şekilde 40 bin kadar Ukraynalının ülkeye gelebileceğinin hesaplandığını söyledi.

Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana, 2.2 milyon Ukraynalı mülteci konumuna geçti.

Bu sayının işgalin devamındaki haftalarda 4 milyona ulaşabileceği hesaplanıyor.

Açık kapı politikası uygulayan Polonya gibi ülkelerin aksine İngiltere hükümeti, sıkı vize programı nedeniyle eleştiriliyordu.

Avrupa Birliği, savaştan kaçan mültecilerin 3 yıl süresince birlik ülkelerinde vizesiz kalabilmesinin önünü açtı.

Vize şartını kaldırmayan İngiltere'ye 1000 kadar Ukraynalı mültecinin girdiği değerlendiriliyor.

En az 6 ay şartı

Şu ana dek mültecilere ülkeye giriş vizesi verilmesi için, İngiltere'de aileleri olması şartı aranıyordu. Bu yeni programla, sponsor aileler, yardım kuruluşları veya organizasyonlar mültecilere sponsor olabilecek.

Söz konusu plana göre, gönüllülerin, mültecilere en az 6 ay evlerini açmaları bekleniyor.

BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in aktardığına göre, yardım organizasyonları, gönüllüler ve mültecileri eşleştirmeye yardımcı olacak.

Sponsorluk vizesinin detaylarının Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Bu vize tipinde de bir limit koyulabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor
YORUMLAR
500
AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki savaşın süresinin Putin'e bağlı olduğunu söyledi İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki savaşın süresinin Putin'e bağlı olduğunu söyledi

England, Vize, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 07:07:18. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement