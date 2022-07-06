İstifa haberleriyle sarsılan İngiltere'de Boris Johnson sessizliğini bozdu: Görevime devam edeceğim

İngiltere Başbakanı Johnson istifa baskılarıyla karşı karşıya. Dün akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin ardından bugün de bazı bakan ve bakan yardımcıları istifalarını sundu.

SAĞLIK BAKANI VE MALİYE BAKANI BAŞI ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Javid ve Maliye Bakanı Sunak'ın istifasının ardından dün akşam, Fas Ticaret Elçisi Andrew Murrison, Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Bin Afolami, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Jonathan Gullis, Sağlık ve Sosyal Bakım Parlamento Özel Sekreteri Sadiq Bhatti, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Nicola Richards, Galler Parlamento Özel Sekreteri Virgina Crosbie, Kenya Ticaret Elçisi Theo Clarke, Başsavcı Alex Chalk istifa etti.

Bugün istifa eden isimler şöyle:

Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Laura Trott

Birleşik Krallık Çocuklardan Sorumlu Bakan Will Quince

Birleşik Krallık Okul Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker

İş Parlamento Özel Sekreteri Felicity Buchan

Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı John Glen

Bakanı John Glen Adalet Bakanlığı Devlet Bakanı Vicroria Atkins

İskan Bakanı Stuart Andrew

Çevre Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Jo Churchill

Ulaştırma Bakanı Dışişleri Müsteşarı Rachel Maclean

Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Mark Logan

Kalkındırma Bakanlığı Parlamento Özel Sekreteri Dubcan Baker

Avam Kamarası Lideri Özel Sekreteri Fay Jones

Eğitim Parlamento Özel Sekreteri David Johnsonton

Hazine Parlamento Özel Sekreterleri Selanie Saxby ve Clarie Coutinho

İskan ve Topluluklar Dairesi Devlet Bakanı Kemi Badenoch

Eğitim Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Alex Burghart

Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı Devlet Bakanı Julia Lopez

İskan ve Topluluklar Departmanında Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Neil O'Brien

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lee Rowley

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Parlamento İstihdamdan Sorumlu Müsteşar Mims Davies

JOHNSON'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İstifa haberlerinin arından Johnson'dan beklenen açıklama geldi. İngiltere Başbakanı görevine devam edeceğini duyurdu. Gelen bir soru üzerine Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti. "Benim işim yola devam etmek" diyen Johnson açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada hanımefendinin söylediği şeyleri anlıyorum. Durum zorlaştığında normal olarak lider hedef alınıyor. Ama benim görevim taahhütlerimi tutmak ve ülkeyi zor zamanları aşmasını sağlamak. Tıpkı pandemi döneminde yaptığım gibi".

"REFAHI TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ"

İngiltere'nin enflasyon baskısı altında bulunduğunun altını çizen Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Hükümet bugün 30 milyon kişi için vergileri azaltıyorAz önce yeni bir programı bitirdik. Yarım milyon insan iş sahibi oldu. Bizim aldığımız kararlar onların itiraz ettiği kararlardı. Burada neredeyse en yoksul 8 milyon vatandaşımıza destek olduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Refahı tüm ülkeye yayacağız."

BAKANLAR 10 NUMARA'YA YÜRÜDÜ

İngiltere'de istifa depremi sürerken, bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa baskısı yapmak üzere başkent Londra'daki Downig Caddesi'nde bulunan Başbakanlık Ofisi'ne gitti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson'a gitmesi için baskı yapacak olan bakanlar arasında, dün yeni Maliye Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın yer aldığı bildirildi. Bakanların, Johnson ile Başbakanlık görevinden istifasını görüşmeyi bekledikleri belirtildi.

"BAŞBAKAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Johnson, hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etti. İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi. Johnson, "Yarın yine başbakan olmaya devam edeceğini" söylerken, kendine yöneltilen istifa baskılarını geçim krizi ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuşarak cevapladı. Johnson, "İnsanların maruz kaldığı baskılara ve hükümetin bu tür önceliklere odaklanması gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu. 80 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en büyük savaşıyla ilgileniyorum ve bundan uzaklaşmanın nasıl bir sorumluluk olacağını anlayamıyorum" dedi.

GÜVENOYUNU ALMIŞTI

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.