İngiltere semalarında kriz: Zehirli gaz ve kuş çarpması aynı anda yaşandı

İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te sadece bir dakika arayla iki uçak havada acil durum ilan etti. Zehirli gaz ve kuş çarpması kaynaklı olaylar paniğe yol açtı.

İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'nda yaşanan olay, havacılıkta ender görülen anlara sahne oldu. İki farklı yolcu uçağı, çok kısa bir aralıkla acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Olaylar hem havalimanında hem de hava sahasında kısa süreli bir krize neden oldu.

ZEHİRLİ GAZ PANİĞİ

British Airways'e ait Boeing 777-200 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra kokpit ve yolcu kabininde rahatsız edici ve potansiyel olarak zehirli bir koku tespit edilince "tam acil durum" ilan etti. Uçak, güvenli iniş için havada uzun süre yakıt boşaltarak tur attı.

Kokunun etkisiyle oksijen maskeleri devreye girdi, pilotlar kokpit camlarını açarak temiz hava almaya çalıştı. Yolcular, içeride "kirli çorap" gibi bir koku olduğunu, bunun baş dönmesi ve mide bulantısına yol açtığını ifade etti.

Uçak, acil servis ekiplerinin eşliğinde havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcu ve personelin, maruz kaldığı kokudan ötürü tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu bildirildi. İniş sonrası pist ve uçak detaylı şekilde incelendi. British Airways'in Cancun seferi ertelenirken, yolcular havalimanı çevresindeki otellere yönlendirildi.

AYNI ANDA BİR DİĞER TEHLİKE: KUŞ ÇARPMASI

İlk olayla neredeyse eş zamanlı olarak, easyJet'e ait bir başka uçak da havada kuş sürüsüne çarptı. Pilotlar, ikinci derece acil durum anlamına gelen "pan pan" uyarısı yaparak iniş talebinde bulundu. Uçak sorunsuz şekilde Gatwick Havalimanı'na indi.