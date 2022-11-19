İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak

19.11.2022 19:36

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 269. gününe girilirken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafındandan Ukrayna'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 24 Şubat'ta girmesiyle başlayan iki ülke arasındaki savaş devam ediyor. Öte yandan Batı devletleri, Rusya'ya karşı yaptırımlarını ve Ukrayna'ya olan desteklerini sürdürüyor. Buna karşın Putin ise Avrupa'ya doğalgaz akışını keserek Batı'yı kışı nasıl geçireceği konusunda elini sıkıştırıyor. Savaşın 269. gününe girilirken İngiltere'den deUkrayna'ya önemli bir destek paketi açıklaması geldi.

"UKRAYNA'LILARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Sunak, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.

50 MİLYON STERLİNKLİK SAVUNMA YARDIMI

Sunak'ın, İngiltere'nin, Ukraynalı sivilleri ve kritik ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırı yağmurundan korumaya yardımcı olmak için yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya'ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor."

"UKRAYNA VE İNGİLTERE GÜÇLÜ MÜTTEFİKLER OLDU"

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak - Son Dakika

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