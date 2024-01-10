İngiltere ve ABD, Husilerin Kızıldeniz\'de şuana kadar düzenlediği en geniş kapsamlı saldırıyı püskürttü

İngiltere ve ABD Kuvvetleri Husilerin Kızıldeniz'deki 'En Büyük Saldırısını' Püskürttü

ABD ve İngiltere güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Kızıldeniz üzerinde fırlatılan 20'den fazla insansız hava aracı ve füzeyi düşürdü; Londra, İran destekli isyancıların şimdiye kadarki "en büyük saldırısı" olarak nitelendirdi.

ABD ordusu, Batılı müttefiklerin savaş gemileri ve uçaklarının Salı günü Kızıldeniz'deki son askeri müdahalesinde 18 insansız hava aracı ve üç füzeyi imha ettiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz destroyeri HMS Diamond'ın, insansız hava araçlarının "kendisine ve bölgedeki ticari gemilere doğru yönelmesinin" ardından "silahları ve Sea Viper füzeleriyle" müdahale ettiğini söyledi.

Bu, ABD liderliğindeki 12 ülkenin, yoğun uluslararası nakliye koridorunda ticari gemilere ateş etmeyi derhal durdurmamaları halinde Husileri sonuçları konusunda uyarmasından bir hafta sonra geldi.

Husiler, İsrail'in militan grup Hamas'la savaştığı Gazze'deki Filistinlilere destek veren İsrail bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söylüyor.

Shapps, yaptığı açıklamada, "HMS Diamond, ABD savaş gemileriyle birlikte bir gecede, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de bugüne kadarki en büyük saldırısını başarıyla püskürttü." dedi.

"İngiltere, müttefikleriyle birlikte bu yasadışı saldırıların tamamen kabul edilemez olduğunu ve devam etmesi halinde sonuçlarına Husilerin katlanacağını daha önce açıkça belirtmişti.

"Masum hayatları ve küresel ekonomiyi korumak için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin "İran tasarımı tek yönlü saldırı İHA'larıyla karmaşık bir saldırı" başlattığını, ayrıca Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden gemisavar seyir füzeleri ve gemisavar balistik füze ateşlediğini söyledi.

CENTCOM, bunların USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinden, üç Amerikan destroyerinden ve İngiliz donanma gemisinden hareket eden F/A-18 savaş uçaklarının bir kombinasyonu tarafından düşürüldüğünü söyledi.