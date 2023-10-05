İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü

Brezilya'da iki motorlu Beechcraft King Air tip uçak piste iniş yaptığı sırada yan yattı. Uçağın kanadı piste çarptıktan sonra pilot kontrolü kaybetti. Pistte kaymaya devam eden uçak bir hangara girip infilak etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alev topuna dönen uçakta kaza sırasında bir 42 yaşındaki pilot Fernando Kawahata Barreto, 42 ve ismi açıklanmayan 58 yaşındaki havalimanı teknikeri hayatını kaybetti. Uçakta bulunan iki kardeş ise patlamadan önce uçaktan çıkmayı başardıkları için kazayı hafif yaralar ile atlattı. Yerel kaynaklar uçağın iki kardeşten birine ait olduğunu belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uçağın patlamadan önce girdiği hangarın bağlı bulunduğu şirket, ise yaptığı açıklamada uçağın kendi şirketlerine ait olmadığını söyledi.

Brezilya Hava Kuvvetleri ve Bölgesel Havacılık Kaza İnceleme ve Önleme Servisi, feci kaza için inceleme başlatırken Özel Cinayet ve Kişisel Koruma Polis merkezi de olayda cinayet olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı.