İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü - Son Dakika

İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü

Son Güncelleme: 05.10.2023 16:22

Brezilya'da bir uçak, pistte yan yatarak infilak etti. Kazada pilot ve havalimanı teknikeri öldü, iki kardeş ise yaralanarak kurtuldu. Uçağın sahibi belirsizliğini korurken, yangın söndürüldü.

Brezilya'da iki motorlu Beechcraft King Air tip uçak piste iniş yaptığı sırada yan yattı. Uçağın kanadı piste çarptıktan sonra pilot kontrolü kaybetti. Pistte kaymaya devam eden uçak bir hangara girip infilak etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alev topuna dönen uçakta kaza sırasında bir 42 yaşındaki pilot Fernando Kawahata Barreto, 42 ve ismi açıklanmayan 58 yaşındaki havalimanı teknikeri hayatını kaybetti. Uçakta bulunan iki kardeş ise patlamadan önce uçaktan çıkmayı başardıkları için kazayı hafif yaralar ile atlattı. Yerel kaynaklar uçağın iki kardeşten birine ait olduğunu belirtti.

İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak dev alev topuna döndü

İNCELEME BAŞLATILDI

Uçağın patlamadan önce girdiği hangarın bağlı bulunduğu şirket, ise yaptığı açıklamada uçağın kendi şirketlerine ait olmadığını söyledi.

Brezilya Hava Kuvvetleri ve Bölgesel Havacılık Kaza İnceleme ve Önleme Servisi, feci kaza için inceleme başlatırken Özel Cinayet ve Kişisel Koruma Polis merkezi de olayda cinayet olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:42 İngilizler'e kök söktüren Davinson Sanchez, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
17:20 Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı Melih Aydın oldu
17:11 Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına iki cümlelik yanıt verdi
16:54 Erdoğan mesajı vermişti! SİHA'lar Kamışlı'daki terör bölgelerini yerle bir etti, bölgeden dumanlar yükseliyor
16:54 Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var
16:31 Didier Deschamps, Sacha Boey'in milli takım kadrosuna almayında ortalık karıştı
16:23 Suriye'de askeri akademi ödül törenine saldırı! 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
16:17 İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü
16:16 Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
15:40 Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 18:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: İniş sırasında kanadı piste çarpan uçak patlayarak alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement