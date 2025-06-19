Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları... - Son Dakika
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Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları...

Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları...
19.06.2025 10:44
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Belçika'nın Assebroek kentinde eski bir evin yıkımı sırasında gizli bir bölmede altın dolu çömlek bulan üç inşaat işçisi, altınları aralarında paylaştıkları gerekçesiyle hırsızlıkla suçlanıyor. 93 yaşındaki eski ev sahibi, altınların kendisine ait olduğunu öne sürerek işçilerden 240 bin euro tazminat talep etti. İşte filmlere konu olarak haberin detayları...

Belçika'nın Assebroek kentinde, eski bir evin yıkımı sırasında gizli bir bölmede altın dolu bir çömlek bulan üç inşaat işçisi, şimdi hırsızlıkla suçlanıyor. Altınların sahibi olduğunu öne süren 93 yaşındaki bir kadın ise işçilerden 240 bin euro tazminat istiyor.

İÇİNDE ALTIN PARA BULUNAN ÇÖMLEK BULDULAR

2018 yılında yaşlı bir kadının taşınmasının ardından satışa çıkan ev, 2019'un sonunda yıkım kararı aldı. Yeni sahibi tarafından görevlendirilen F.M. (46) ve ona yardım eden T.D. (46) ile P.K. (50), evin bodrumunda projede yer almayan gizli bir bölmeye rastladı. Zeminin kırılmasıyla ortaya çıkan gizli alanda, içerisinde Güney Afrika'ya ait Krugerrandlar ve 50 Belçika ECU'su altın para bulunan bir çömlek buldular.

ARALARINDA PAYLAŞTILAR

İddiaya göre işçiler, bu hazinenin sahibini araştırmak yerine altınları kendi aralarında paylaştı. F.M.'nin Anvers'te 67 altın parayı satarak 52 bin euro kazandığı, T.D.'nin ise yaklaşık 30 bin euro gelir elde ettiği belirtildi. P.K.'nin ise sadece bir adet altın para aldığı bildirildi.

TEK ALTIN VERDİKLERİ İŞÇİ...

Tek altın alan işçinin evde mücevher bulduklarını komşulara anlatmasının ardından olay kısa sürede eski ev sahibinin çocuklarına ulaştı. Yaşlı kadının, kasanın arkasındaki gizli bölmede altınları unuttuğu belirtildi. Aile 2020 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa başvuran kadın, üç işçiden toplam 240 bin euro tazminat talep etti.

"HAZİNE Mİ HIRSIZLIK MI?" TARTIŞMASI

Brugge mahkemesinde görülen davada savcılık, işçilerin "hırsızlık" suçu işlediğini savunurken, savunma makamı bunun bir "buluntu" olduğunu iddia etti. Sanık avukatları, altınların müvekkilleri tarafından tesadüfen bulunduğunu ve kötü niyetle hareket edilmediğini belirtti. P.K.'nin avukatı ise daha da ileri giderek, eski ev sahibinin o tarihte artık mülk sahibi olmadığını ve bu nedenle tazminat davasının reddedilmesi gerektiğini savundu. Avukat, Belçika Medeni Kanunu uyarınca bu tür buluntuların taşınmaz sahibine ve bulan kişiye ortak şekilde ait olabileceğini hatırlattı.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Davanın sonucu henüz belli değil. Mahkemenin vereceği karar, yalnızca üç işçinin kaderini değil, aynı zamanda "buluntu nedir, hırsızlık nedir?" sorusuna da yanıt verecek. Belçika kamuoyu, 240 bin euroluk altın hazineyle ilgili nihai kararı merakla bekliyor.

Hırsızlık, Belçika, Güncel, İnşaat, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları... - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    bizde yıllardır at nalı ve çivi toplayalım 77 2 Yanıtla
  • Hr Fatih:
    Onlarda afrikadan çalmı?lar 51 3 Yanıtla
    Roman Reigns:
    yav afrikada su yok ne altını olcak 2 9
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