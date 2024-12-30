İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

Güney Çin'deki Guilin şehri yakınlarındaki Gongcheng Yao bölgesinde, inşaat işçileri tarafından 3.000 yıllık bir antik kent keşfedildi. Niuluchong antik kenti, desenli tuğlalar ve kırık çömlekler bulunarak keşfedildi ve bölgenin bilinen en eski yerleşim yeri olarak kayda geçti.

30.12.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat işçileri tarafından tesadüfen keşfedilen kent, Güney Çin'in bilinen en eski yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan bölgedeki bu 3.000 yıllık kent, tarihi eserlerle dolu.

Güneydoğu Çin'deki Guilin şehri yakınlarındaki Gongcheng Yao bölgesinde yer alan Niuluchong antik kenti, 2022'de inşaat işçilerinin bakir arazide çalışırken desenli tuğlalar ve kırık çömlekler bulmasıyla keşfedildi.

Kazı ekibi lideri He Anyi, bu yılki çalışmalarda çift surlu şehir duvarları ve hendekler bulduklarını açıkladı. Bölgedeki antik kentlerde hendeklere rastlanması oldukça nadir olduğundan, bu keşif büyük önem taşıyor.

He Anyi, "Kent kuzeyden güneye 165 metre, doğudan batıya 140 metre genişliğinde ve toplam 23.100 metrekarelik bir alana sahip. Kentin kuzey ve batı duvarları iyi korunmuş durumda. En iyi korunan batı duvarının en yüksek noktası yaklaşık 1,4 metre" dedi.

Arkeologlar, çömlek ve taş aletler gibi kültürel kalıntıların yanı sıra kül çukurları ve sütun delikleri gibi yapılar da buldular. Kentin yaşının doğrulanmasıyla, antik Lingnan bölgesinin bilinen en eski şehri olduğu ortaya çıktı.

Bugünkü Guangxi, Guangdong ve Hainan eyaletlerini kapsayan Lingnan bölgesi, Güneydoğu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan deniz yolları ağı olan Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olması nedeniyle antik dünya için büyük önem taşıyordu.

He, kazı çalışmalarının devam edeceğini ve karbonlaşmış pirinç taneleri gibi başka kalıntılar bulabileceklerini umduklarını belirtti. Ekip ayrıca, kılıç olduğu düşünülen "aşırı paslanmış" bir bronz eseri de laboratuvarda inceleyecek.

Son aylarda antik kent keşifleri hız kazandı. Ekim ayında Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde 18. yüzyılda terk edilmiş bir Portekiz yerleşimi bulundu. Meksika'da ise bir öğrenci Google'da gezinirken tesadüfen devasa bir Maya kentini keşfetti.

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti
İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti
İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    bizene çin oevladindan 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:32:03. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.