İnşaatı devam eden köprü çöktü: 4 kişi hayatını kaybetti

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Güney Kore'de 50 metrelik köprünün çökmesi sonucu on kişi enkaz altında kalırken dört kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Anseong kentindeki bir inşaat alanında 50 metrelik bir köprünün çöktüğü ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği anın şok edici görüntüleri ortaya çıktı.

Seul'den yaklaşık 72 kilometre uzaklıktaki Anseong'da işçiler, bir yol üzerinde otoyol köprüsü inşa ederken yapı çöktü. Bir vinç yardımıyla yerleştirilen beş adet 50 metrelik destek ve üzerine konulan yol güvertesi, sabah 09:49'da çökerek dört kişinin ölümüne ve altı kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralananların beşinin durumunun kritik olduğu, diğerinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Ulusal itfaiye ajansının sözcüsü, "Yaralanan tüm kişiler şu anda hastanelerde tedavi görüyor" açıklamasını yaptı.

Köprünün altındaki yolda bulunan bir aracın araç kamerası, korkunç anı tüm detaylarıyla kaydetti. Köprünün altından geçmeye saniyeler kala uzaklaşan araç, yeni döşenen bağlantı parçalarının aniden aşağıya düştüğü anı görüntüledi.

Toz bulutu içinde yerde kalan hurdaya dönmüş enkaz dışında köprüden geriye sadece destekler kaldı.

Yetkililer daha sonra 10 işçiden oluşan bir grubun, köprü çökerken her iki taraftan da düştüğünü açıkladı.

Anseong itfaiye yetkilisi Ko Kyung-man, hayatını kaybeden iki kişinin Çin vatandaşı olduğunu ve yaralılardan birinin de Çinli olduğunu doğruladı. Diğer iki ölüm vakasının ise Güney Koreli vatandaşlar olduğu belirtildi.

Ko, basın toplantısında "Köprüye güverte yerleştirme çalışması yapıyorlardı. 10 kişinin tamamı güvertenin üzerindeydi ve köprü çöktüğünde her iki yandan da düştüler" dedi.

Felaketin ardından büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı, kurtarma ekipleri ve köpekler enkazda arama yaparken görüntülendi.

Vekil Cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, yaralıları bulmak için mevcut tüm personel ve kaynakların seferber edilmesi ve aynı zamanda alanın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, arama ve kurtarma operasyonu için üç helikopter ve yaklaşık 150 yetkilinin görevlendirildiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı da inşaat alanına bir ekip gönderdi.

Köprü, Seul-Sejong Otoyolu'nu bağlamak için inşa ediliyordu.

Sahanın ana yüklenicisi Hyundai Mühendislik, trajedi için özür diledi ve yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti.

Şirket, "İnşaat alanımızdaki kazada değerli yaşamlarını kaybeden ve yaralananlara içtenlikle başsağlığı diliyoruz. Olay yerinde hızlı bir çözüm sağlamak için ilgili yetkililerle aktif olarak işbirliği yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirket ayrıca, şok edici çöküşün nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.