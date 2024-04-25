Burkina Faso Askerleri, 220'den Fazla Sivili Öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Burkina Faso Askerleri, 220'den Fazla Sivili Öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Burkina Faso askerleri, bu yıl bir içinde en az 56 çocuk dahil olmak üzere 220'den fazla sivili öldürdü. 25 Şubat'ta yapılan saldırılarda, ordu Soro köyünde 179, yakındaki Nondin köyünde ise 44 kişiyi katletti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu olayları ülkede son on yılda yaşanan en kötü ordu zulmü olarak nitelendirdi. Burkina Faso yetkilileri rapor hakkında yorum yapmadı.

25.04.2024 15:46
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İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Burkina Faso askerleri, bu yıl bir içinde en az 56 çocuk dahil olmak üzere 220'den fazla sivili öldürdü.

25 Şubat'ta yapılan saldırılarda, ordu Soro köyünde 179, yakındaki Nondin köyünde ise 44 kişiyi katletti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu olayları ülkede son on yılda yaşanan en kötü ordu zulmü olarak nitelendirdi.

Burkina Faso yetkilileri rapor hakkında yorum yapmadı.

Geçen ay, kamu savcısı Aly Benjamin Coulibaly, kitlesel öldürmeleri gerçekleştiren grubu belirlemek için tanıklara çağrıda bulundu ve ön ölüm sayısını 170 olarak belirtti.

Hayatta kalan köylüler, İslamcı savaşçıların geçişinden yaklaşık 30 dakika sonra 100'den fazla askerin Nondin köyüne indiğini anlattı. Askerler, evleri tek tek dolaşarak insanları dışarı çıkardı ve gruplar halinde topladıkları köylülerin üzerine ateş açtı.

Bir saat sonra Soro'ya ulaşan askerler, burada da benzer şekilde hareket ederek, köylüleri toplayıp üzerlerine ateş açtı. Hayatta kalanlar, askerlerin saklanmaya veya kaçmaya çalışanları da vurduğunu söyledi.

Bu katliamlar, köylülerin silahlı İslamcı savaşçılara yardım ettiği iddiasıyla askerler tarafından yapılan bir misilleme olarak değerlendiriliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İcra Direktörü Tirana Hassan, "Nondin ve Soro köylerindeki bu olaylar, Burkina Faso askerlerinin karşı isyan operasyonlarındaki son sivil katliamlarıdır," dedi. 2022'de darbe ile iktidara gelen askeri cunta, ülkede şiddetin artmaya devam ettiğini gördü, ülkenin üçte biri cihatçı grupların kontrolünde kalmıştır.

Avrupa Birliği ve BM gibi uluslararası ve insan hakları örgütleri, Burkina Faso'yu isyanla mücadelesinde rastgele öldürmeler ve zorla kaybolmalar da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri yapmakla suçladı.

Burkina Faso, Çocuk, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Burkina Faso Askerleri, 220'den Fazla Sivili Öldürdü - Son Dakika

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