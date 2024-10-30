İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

Hakikat:

Hicbir sozlesme,antlasma,kural ve yaptirimlar İsrail'i daldirganligindan ve zulmunden geri adim attiramaz.Cunku; dunya ve icerisindekiler kalles!BM kagit uzerinde.BMGK kagit uzerinde.Hepsi uc maymunu oynuyorlar.Korler sagirlar birbirini agirlar.BMGK'inde muslumanlari temsil gucu olan bir devlet ya da onlar adina "VETO"hakkina sahip bir ulke var mi?Yok!Bunun ozeti:"GUC ve PARA" kimde ise; silah ve kuvvet onda.

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