İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

ABD merkezli haber kanalı CNN, İsrail'in Gazze'de masum sivillere uyguladığı insanlık dışı zulmü gözler önüne serdi. Kanalın, İsrailli Telegram hesabı üzerinden ulaştığı görüntülerde aralarında yaralıların da olduğu onlarca Filistinli çırılçıplak bir şekilde enkazın ortasında oturuyor.

30.10.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan haber kanalı CNN'de yer alan habere göre; İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra onları saatlerce soğukta bekletti.

ÇOĞU ÇIPLAK VE YARALI

CNN'in ulaştığı görüntülerde enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalığın çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Fotoğraf karesinde Filistinlilerin çoğunun neredeyse çıplak olduğu görülürken bazılarının da gözle görülür şekilde yaralı olması dikkat çekiyor.

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

KAMPTAN KAÇIYORLARDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan görgü tanıkları ise bu kalabalıkta bulunan çoğu kişinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

İsrail işgal ordusunun fotoğraf için yorum yapmayı reddettiğini ancak çıplak arama yaptığını kabul ettiğini belirten uluslararası televizyon, söz konusu uygulamanın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'den Kızılhaç'a, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Uluslararası Af Örgütü'ne birçok kurum tarafından eleştirildiğini yazdı.

İnsan Hakları, Telegram, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Masum, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tahsin Mehdevi:
    İşbirlikçi müslüman ülkeler, İsrail'le ticareti kesmeyen, petrol gönderen iktidarlar bu cinayetlere ORTAKTIR 268 12 Yanıtla
    altan eroglu:
    ısrailin düşman gòrün¨ünlü dostu bop baßkani 1 1
  • Murat Akat:
    Tarih tekerrürden ibaret Naziler yahudilere aynısını yaptı ama yahudiler akıllanmadılar 192 11 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    resim öyle zorlama bir resme benzemiyor adamlar hem gülüyor hemde poz veriyor olayı bilmeden yanlış yorum yapmak cahillik işidir her haberi okuyun ama inanmayın 24 167 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Soykırım devam ediyor 152 9 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Adamların keyfi yerinde size noluyo öndekiler gülüyo baksanıza:) 22 85 Yanıtla
    Nevzat A:
    sende orda olsan bence sende gülersin:( 0 0
  • Murat Zor:
    Bu işe sessiz kalan her devlete o küçücük çocukların hesabı sorulacak. dünyanın sonu yakındır 77 7 Yanıtla
  • Hakikat:
    Hicbir sozlesme,antlasma,kural ve yaptirimlar İsrail'i daldirganligindan ve zulmunden geri adim attiramaz.Cunku; dunya ve icerisindekiler kalles!BM kagit uzerinde.BMGK kagit uzerinde.Hepsi uc maymunu oynuyorlar.Korler sagirlar birbirini agirlar.BMGK'inde muslumanlari temsil gucu olan bir devlet ya da onlar adina "VETO"hakkina sahip bir ulke var mi?Yok!Bunun ozeti:"GUC ve PARA" kimde ise; silah ve kuvvet onda. 32 2 Yanıtla
    Mevlut Emre:
    Yanlışın var beyin zeka ve iman gücü kimdeyse savaşı o kazanır hatırlarsan rabbimin verdiyi iman gücü bir binlerce ebabil kuşun göklerde düşmanlara taş yazdırdığıni işte bu imanın gücüdür zakani kullanirsan silahları bile yenecek güce sahip olursun yeterki o cesaret olsun ve o imana sahip ol 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:18:19. #1.12#
SON DAKİKA: İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.