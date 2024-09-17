İnsanlık için büyük risk: 3 bini aşkın canlı türü yok olabilir - Son Dakika
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Dünya

İnsanlık için büyük risk: 3 bini aşkın canlı türü yok olabilir

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Dünya genelinde 3 binden fazla tür, doğal afetler nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu türlerin çoğu, deprem, kasırga veya volkanik patlamalara karşı savunmasız adalarda veya bölgelerde yaşıyor. Araştırmacılar, acil koruma önlemlerinin alınmasını öneriyor.

17.09.2024 12:12  Güncelleme: 14:02
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Doğal afetler, yerleşim yerlerine zarar verdiği kadar bunların dışında kalan alanlarda da büyük çaplı tahribata neden oluyor. Bu tahribatlardan etkilenen özellikle memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerin aralarında bulunduğu 3 bin tür için tehlike çanları çalıyor.

Brezilya'da yapılan bir araştırmada, deprem, kasırga, tsunami ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlerin, 3 binden fazla kara omurgalı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARI GİDEREK DARALIYOR

Araştırmacılar, azami bin 100 olgun birey nüfusuna sahip veya 2 bin 500 kilometre kareden daha küçük bir alanda yaşayan amfibiler, kuşlar, memeliler ve sürüngen türlerini inceledi.

Çalışma, türlerin yaşam alanlarının bu tehlikeli doğal olayların yaşandığı bölgelerle örtüşmesi durumunda yok olma riski taşıdığını belirtiyor.

Dünya genelinde 8 bin 813 türün çok küçük bir nüfusa ve sınırlı bir yaşam alanına sahip olduğu tespit edildi.

Tahminlere göre, bu türlerin yüzde 42'si (3 bin 722) son 50 yılda bir veya daha fazla tehlikeli doğal olayın yaşandığı bölgelerde bulunuyor.

EN BÜYÜK RİSK ADALARDA

Doğal afetlerden etkilenen türlerin yüzde 70'i adalarda yaşıyor. Dünya genelinde, bu türlerin yüzde 34'ü ise Meksika'nın güneyinden Arjantin'in kuzeyine kadar uzanan Neotropik biyocoğrafik bölgede bulunuyor.

Araştırmacılar, tehlike altındaki türlerin korunması için ekolojik koridorlar oluşturulması, esaret altında üreme ve popülasyonların güvenli alanlara taşınması gibi önlemler alınmasını öneriyor.

Bu türlerin korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor.

İnsanlık için büyük risk: 3 bini aşkın canlı türü yok olabilir

Deprem, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlık için büyük risk: 3 bini aşkın canlı türü yok olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce:
    İnsanlar da doğa ve diğer canlılar için büyük risk. Diğer canlılar insanların yok olması için çaba sarf etmiyorlar . Ya insanlar ? 11 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    hayvanlar masumdur canlarım benim :)) 8 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Bu ferhat ne zaman yok olacak? 2 0 Yanıtla
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