Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik - Son Dakika
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Dünya

Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, ülkelerin uluslararası uyuşturucu ticaretini elinde tutan mafya ile mücadelede yenildiğini söyledi. Stock, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

05.10.2024 18:21
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Ülkelerin uluslararası uyuşturucu ticaretini elinde tutan mafya ile mücadeleyi kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, " Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar." dedi.

INTERPOL SEKRETERİ STOCK: DÜNYA, ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEYİ KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock'tan dikkat çeken "mafya" itirafı geldi. Mafya, suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin kaybedilmek üzere olduğu uyarısında bulunan Stock, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel suçlular haline geldiler ve tıpkı küresel şirketler gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Stock, çetelerin Avrupa'da da istikrarsızlık yaratabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock

"OPERASYONLARA RAĞMEN UYUŞTURUCU KITLIĞI YAŞANMIYOR"

Stock, çetelerin temel gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, çok sayıda başarılı operasyona rağmen piyasada uyuşturucu kıtlığı yaşanmadığına dikkat çekti. Stock, güvenlik güçlerinin müdahale edebildiği yasa dışı uyuşturucu ticaretinin genel orana göre sadece yüzde 15 ila yüzde 20 seviyesinde kaldığını vurguladı.

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İsmail Gündoğdu:
    çünkü bu örgütleri destekleyen ülkeler var 24 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    çok doğru söylüyor bunun altını çizmek lazım mafyanın içinde siyasilerde olduğu için gittikçe büyümeye başladılar 13 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    daltonlar falan gibimi yani 11 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gücünüz yetmez mi 8 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Siz ne yapıyorsunuz armut'mu topluyorsunuz 8 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Uyuşturucu baronlarını ve babalarını cesaretlindiren talihsiz bir açıklama 4 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Siz öyle istediğiniz için olmasın o. Lübnanda adamları yer altında sığınakta toplantı yaparken yer altını delici silahla bulup öldürebilen, canı isteyince milletin cep telefonunu patlatan bir güç mafyaya yeniliyor demek. Buna ancak kargalar güler. 3 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Keipto paraya geçiş için hikayeler … 2 1 Yanıtla
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