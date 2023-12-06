 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şahsın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

06.12.2023 - 08:08,  Güncelleme: 08:18
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ YAPIYORMUŞ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun MONAGHAN'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı. Shaun MONAGHAN'ın;

  • Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı,
  • Yasadışı silah ticareti,
  • Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği,
  • Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı

25 EKİM'DE ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPMIŞ

Shaun MONAGHAN; 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde bir otelde yapılan KAFES-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz"

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


10:40
CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33
Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24
''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12
Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:51
Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:49
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:47
Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi

Son Dakika
10:40 CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33 Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33 Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24 ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12 Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:49 Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:51 Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:47 Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi
09:39 Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor
09:34 Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 11:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement