Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) İstanbul'da yapılan başkanlık seçimlerini, Türkiye ve Fransa'da işkence gerekçesiyle hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) General Ahmed Nasır el Reisi kazandı. El Reisi, BAE'de siyasi mahkumlara ve muhaliflere yönelik işkence iddialarına sessiz kalmakla suçlanıyor.

Interpol, seçimlerin üçüncü turunda el Reisi'nin oyların yüzde 68,9'unu alarak başkan seçildiğini açıkladı.

El Reisi dört yıl boyunca teşkilatın başkanlığını yürütecek.

Interpol başkanlığı daha çok sembolik bir nitelik taşısa da, teşkilatın genel kurul toplantılarına başkanlık etme gibi görevler nedeniyle önemli bir role sahip.

Teşkilatın günlük yönetiminden sorumlu olan isim ise yine Genel Sekreter Jürgen Stock olacak.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, ülkesinde siyasi tutuklulara işkence yapılmasına göz yummakla da suçlanan BAE İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi el Reisi'nin adaylığına karşı çıkıyordu.

BAE'de daha önce gözaltına alınan ve işkence gördüğünü öne süren İngiltere vatandaşı iki kişi, el Reisi'nin adaylığının engellenmesi için kampanya yürütüyordu.

El Reisi ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

İşkence iddiaları

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de aralarında olduğu 20'ye yakın uluslararası kuruluş ile Avrupa Parlamentosu'nun bazı milletvekilleri, el Reisi'nin adaylığını protesto ediyordu.

2018 yılında eğitim amaçlı bir seyahat için BAE'ye gelen İngiliz vatandaşı Matthew Hedges, casuslukla suçlanarak gözaltına alınmış, yaklaşık 7 ay boyunca işkence gördüğünü öne sürmüştü.

İstanbul'da Reuters haber ajansına konuşan Hedges, "Tüm bunlar el Reisi'nin sorumlu yetkili olduğu bir binada BAE güvenlik görevlileri tarafından yapıldı" dedi.

Başkanlık seçimleri öncesi verdiği röportajda Hedges, halen bazı ülkelerde "sistematik istismarın meşrulaştırıldığı ve normalleştirildiği" bir ortamda el Reisi'nin adaylığını büyük bir "tehlike" diye nitelemişti.

BAE'li muhalif aktivist Ahmed Mansur ise Körfez İnsan Hakları Merkezi avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "işkence ve barbarlık" eylemlerinden sorumlu tuttuğu Reisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre avukatları, Mansur'un 2017'den bu yana 43 metrekarelik , yataksız ve soğuk bir hücrede, sağlık, hijyen ve diğer temel ihtiyaçlara erişimi olmadan tutulduğunu iddia etmişti.

Barışçıl muhalifleri sistematik olarak hedef almakla suçlanan el Reisi ise bu iddiaları reddediyor.

Reuters'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, el Reisi'nin "insanların polis tarafından istismar edilmesine hoşgörü gösterilemeyeceğine güçlü bir şekilde inandığını" savundu.

El Reisi hakkındaki suçlamaları değerlendiren Interpol Genel Sekreteri Stock ise teşkilatın ülkelerin iç siyasetine müdahale etmeyeceğini söyledi.