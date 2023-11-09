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İntihar mı cinayet mi? Netanyahu'nun psikiyatri doktorunun sır ölümü - Son Dakika

İntihar mı cinayet mi? Netanyahu'nun psikiyatri doktorunun sır ölümü

09.11.2023 11:33  - Güncelleme: 11:37

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un trajik ölümü, bir dizi olayın ardında derin izler bıraktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 34. günde de sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom, Başbakan'ı suçlayan bir not bırakarak intihar etti.

10 BİNDEN FAZLA CAN GİTTİ

Hamas'ın 7 Ekim'deki kapsamlı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 34. günde de devam ediyor. Bu süreçte Gazze'de 10 binden fazla insan hayatını kaybederken, bu süreçte İsrail Başbakanı Netanyahu ise tansiyonu yükseltecek açıklamalarıyla ön plana çıkıyor.

"YALAN ŞELALESİ"

Dünya akan kanın durması için seferber olurken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un intihar ettiği öne sürüldü. Yatom'un evinde ölü bulunduğu ve bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Yatom'un notta, yaşananlardan dolayı Netanyahu'yu suçladığı ve onu "yalan şelalesi" olarak tanımladığı ifade ediliyor.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İntihar mı cinayet mi? Netanyahu'nun psikiyatri doktorunun sır ölümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar mı cinayet mi? Netanyahu'nun psikiyatri doktorunun sır ölümü - Son Dakika
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