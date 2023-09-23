Dubai'de iPhone 15 serisi için izdiham çıktı

Dün sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulan iPhone 15 serisini almak isteyenler, gece saatlerinde sıraya girmeye başladı. Mağazalar açıldıktan sonra ise büyük bir izdiham oluştu.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Sosyal medya platformlarında dolaşan videolar, Apple tutkunlarının mağazalar önünde açılış saatinden saatler önce sıraya girdiğini gösteriyor. Dubai'deki bir alışveriş merkezinde çekilen videoda, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol altına almak için bariyerler kurduğu görülüyor. Mağazaların açılması ile ise izdiham yaşanıyor.

GEÇEN HAFTA TANITILMIŞTI

iPhone 15 serisi için 15 Eylül'den itibaren ön sipariş imkanı sunulmuştu. Sipariş teslimatları ve mağaza satışları ise dün başladı. Apple 12 Eylül Salı günü; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ı tanıtmıştı. Bu yeni seride siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum dahil olmak üzere dört çarpıcı renk seçeneği bulunuyor.