Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.
Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.
Suriye'de kurulan yeni hükümete ait birlikler, Irak Savunma Bakanlığı tarafından iade edilen askerleri teslim aldı. Kaçak askerlerin Suriye'ye geldiği ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde tüm askerlerin yerde oturduğu ve kafalarını kaldırmaması dikkat çekti.
Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
Son Dakika › Dünya › Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)