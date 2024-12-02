Irak Cumhurbaşkanı\'nın sekreteri İstanbul\'da bıçaklandı

Dünya

Oğlu için af çıkardı! Bakın kendini nasıl savundu

Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar 19 Kasım'da İstanbul'a geldi. Omar 21 Kasım günü akşam saatlerinde bir restorana gitti. Restoranda saatlerce oturduğu belirtilen Omar'ın yediği yemeğin parasını diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemediği öne sürüldü.

YEMEĞİN PARASINI ÖDEMEDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre restoranda çıktıktan sonra Omar, restoran çalışanı tarafından bir süre takip edildi. Restoran çalışanı, daha sonra Omar'a arkasından saldırdı. Omar'a saldırmak için fırsat kollayan çalışan daha sonra Omar'a arkasından saldırdı.

BAŞINDAN BIÇAKLANDI

İkili arasında yaşanan arbedede Omar başından bıçakla yaralandı. Çalışan olay yerine gelen şemsiyeli bir şahıs tarafından uzaklaştırılırken, Omar şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.