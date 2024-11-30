Irak, Suriye sınırını kapattı - Son Dakika
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Dünya

Irak, Suriye sınırını kapattı

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Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye'deki çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının tamamen kapandığını açıkladı. Irak, güvenliği sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye'deki gelişmelerin ardından güvenlik toplantısı düzenledi ve sınır hattında alınan önlemleri denetledi. Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Sincar ilçesine sevk edildiği bildirildi.

30.11.2024 23:08  Güncelleme: 23:26
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Suriye'de muhaliflerle rejim ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Irak, Suriye sınırını kapattı.

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANI'NDAN GÜVENLİK TOPLANTISI

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye'deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye'deki güvenlik gelişmelerinin Irak'a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.

Irak, Suriye sınırını kapattı

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Son Dakika Dünya Irak, Suriye sınırını kapattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Türk - İslam imparatorluğu kurulmalı . ABD Rusya burlardan kovulmalı . Müslümanlar birlik olmalı . 4 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Irak kapatıysa biz açalım,gerçi bizim kapımız hep açık ! 2 3 Yanıtla
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