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Suriye'de muhaliflerle rejim ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Irak, Suriye sınırını kapattı.

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANI'NDAN GÜVENLİK TOPLANTISI

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye'deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye'deki güvenlik gelişmelerinin Irak'a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.