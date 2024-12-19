Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor - Son Dakika
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Dünya

Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor

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Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 2 binden fazla rejim askeri Rutba'ya kaçmıştı. Irak yönetimi, ilçelerine sığınan Suriyeli askerleri ülkelerine geri göndermeye başladıklarını duyurdu.

19.12.2024 14:15
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Suriye'de silahlı muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hiçbir çatışmaya girmeden devirmişti.

ESAD İLE BİRLİKTE ASKERLERİ DE KAÇTI

Rejimin devrilmesi sonrasında Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınırken çok sayıda askeri de komşu ülkelere sığınmıştı.

REJİM DEVRİLİNCE IRAK'A KAÇTILAR

Yüzlerce asker, Suriye'de kontrolün HTŞ önderliğindeki muhaliflere geçmesinin ardından soluğu Irak'ta alırken Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirmişti.

"HAVAALANINA YERLEŞTİLER"

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etmişti.

IRAK YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Açıklamaların ardından da Suriyeli askerlerin kaçışı devam ederken bugün Irak yönetiminden dikkat çeken bir karar çıktı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Irak, ülkelerine sığınan Esad rejimi askerlerini Suriye'ye geri göndermeye başladı.

Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor

Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ateş:
    Bi biz gönderemiyoruz bunları. 58 30 Yanıtla
  • aragorn:
    GELENLERİ ÖPÜN 33 1 Yanıtla
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