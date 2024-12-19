Suriye'de silahlı muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hiçbir çatışmaya girmeden devirmişti.
Rejimin devrilmesi sonrasında Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınırken çok sayıda askeri de komşu ülkelere sığınmıştı.
Yüzlerce asker, Suriye'de kontrolün HTŞ önderliğindeki muhaliflere geçmesinin ardından soluğu Irak'ta alırken Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirmişti.
Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etmişti.
Açıklamaların ardından da Suriyeli askerlerin kaçışı devam ederken bugün Irak yönetiminden dikkat çeken bir karar çıktı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Irak, ülkelerine sığınan Esad rejimi askerlerini Suriye'ye geri göndermeye başladı.
Son Dakika › Dünya › Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor - Son Dakika
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