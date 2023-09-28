Irak\'ta düğün salonunda en az 100 kişin hayatını kaybettiği yangına içeride patlatılan havai fişeklerin sebep olduğu ortaya çıktı

Irak'ta düğün salonunda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yapılan soruşturmada, yangının salon içinde patlatılan havai fişeklerden kaynaklandığını ve ölümlerin çoğunun çıkışta yaşanan izdihamdan kaynaklandığı belirtildi.

150 kişinin de , boğucu duman veya salondan kaçarken yaşanan ezilme nedeniyle yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralıların çoğunun yanıklar, oksijen eksikliği ve kaçmaya çalışırken yaşanan yaralanma nedeniyle tedavi edildiğini bildirdi.

Yangın sonucunda düğün salonu tamamen enkaza dönüştü. Olay ile ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, içeride patlatılan havai fişeklerden çıkan kıvılcımların salonda bulunan diğer yanıcı maddeler ile temas ettiğini ve salonun kısa süre içinde alevler içinde kaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Sivil savunma yetkilileri, salonda kullanılan prefabrike panellerin "yüksek derecede yanıcı olduğunu ve güvenlik standartlarına aykırı olduğunu" söyledi.

Dördü düğün sahibi olmak üzere toplamda 13 kişi tutuklandı.

Iraq Başbakanı Mohamed Shia Al Sudani ulusal yas ilan ederken, "eğlence mekanlarında güvenlik önlemlerinin izlendiğini" ve "uygun olmayan binaları tespit etmek için" ülke çapında "yoğun periyodik denetimlerin artırılmasını" emretti.

Irak'ın inşaat sektöründeki güvenlik standartları genellikle göz ardı ediliyor ve savaş yıllarının ardından altyapısı kötü durumda olan ülkede, sık sık ölümcül yangınlar ve kazalar yaşanıyor. Temmuz 2021'de güney Irak'ta bir hastane Covid ünitesinde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Aynı yılın Nisan ayındaBağdat'taki bir hastanede oksijen tankları patladı. 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.