Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı

20.02.2021 22:01

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Irak hükümetinden henüz saldırıya ilişkin bilgi verilmezken; saldırıyı üstlenen olmadı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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