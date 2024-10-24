Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Evi büro sorumlusu Saygın Haceroğlu'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıda Haceroğlu ve 5 kişi yaralandı. Haceroğlu'nun Kerkük kent merkezindeki Kasaphane bölgesindeki iş yerinin önüne daha önce kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Ağır yaralanan Haceroğlu'nun tedavisi hala devam ederken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta Türkmen Cephesi'ne yapılan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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