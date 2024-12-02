Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi - Son Dakika
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Dünya

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirip Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdürürken Suriye Rejim Ordusu'na ilk yardım hamlesi İran'dan geldi. Bölgeden servis edilen son bilgilere göre Irak'taki İran destekli Şii milisler yardım için ülkeye giriş yaptı.

02.12.2024 10:20
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirdi.

412 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye sınırında kanlı çatışmalar yaşanırken muhalifler ile rejim askerleri arasında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar toplam 412 kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin son verilerine göre bu ölümlerin 61'i sivillerden, 137'si Suriye ordusundan, 214'ü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) üyelerinden oluşuyor.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

ESAD'A İLK DESTEK ONLARDAN GELDİ

Özellikle rejim askerlerinin büyük zayiatlar verdiği öğrenilirken, Beşar Esad'a ilk destek ise Irak'taki İran destekli Şii milislerden geldi.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

ÜLKEYE GİRİŞ YAPTILAR

Reuters'in aktardığı bilgiye göre İran destekli Şii milisler, Suriye Rejim Ordusu'na yardım için ülkeye giriş yaptı.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

24 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

SEFİRE'Yİ REJİMİN ELİNDEN ALDILAR

Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esad rejimi güçlerinden geri aldı.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşar Esad rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esad rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Irak\'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye\'ye girdi

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Son Dakika Dünya Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AHMET YILMAZ:
    Erdogan gebermeden mezhep savaşlari sona ermez 1 9 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Terörüstlerden kurtarılan bir yer yok asıl terörüstlerin eline geçmiştir PKK bizim için neyse milli Suriye ordusu denen haydutlar ve terör topluluğu da o dur. İnsanlıktan nasibini almamış bu haydutlardan Suriye bir an önce kurtarılmalı. Bunlara yardım ve yataklık eden gafillerde bunların yaptığı suça ortaklar 3 5 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Yine Müslüman Müslüman'ı kırıyor düşman seviniyor. bu insanlar nifak tohumlarıyla bir arpa boyu yol alamaz. savasilmasi gereken tek örgüt ypg ve destekçileri. 4 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Umarim sunni işitçi teröristleri yok ederler 1 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Kardeş kanı dökmek istemiyorlarsa Türkiye derhâl kamuoyuna açıklama yapmali ve Esed ile bir araya gelmeli.. İran ile karşı karşıya gelmek ne demek arkadaş!? Nasıl bir tuzak bu? Aman Yarabbi.... 0 0 Yanıtla
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