Irak ve Suriye\'nin kuzeyine operasyon! 13 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine yönelik birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken, örgüte ağır darbe indiren harekatlardan biri de Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlendi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Zeytin Dalı bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."