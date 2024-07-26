Irak ve Suriye\'nin kuzeyine operasyon! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

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TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine ağır darbeler indiren birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken bölgeden bir sıcak haber daha geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgeleriyle Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine düzenlenen operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" açıklamasında bulundu.