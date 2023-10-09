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Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 09.10.2023 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren yapılan hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"194 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi

"PKK'YI YOK EDENE KADAR SINIR ÖTESİ HAREKAT MEŞRU HAKKIMIZDIR"

Erdoğan ayrıca, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz. PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır." dedi.

SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATLARI

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, 1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarıyla hava operasyonları icra etmişti. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 162 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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