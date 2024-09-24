İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

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ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Türk gazetecilerin "Görüşmeniz nasıldı?" sorusuna Türkçe olarak "Sağol" diye cevap vermesi dikkat çekti.

24.09.2024 10:30
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Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde kabul ettiği isimlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan oldu. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

TÜRK GAZETECİYE TÜRKÇE CEVAP

Mesud Pezeşkiyan ve heyeti, görüşmenin çıkışında gazetecileri selamladı. O sırada CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pezeşkiyan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz nasıldı?" diye sordu. Pezeşkiyan soruya Türkçe "Sağol" yanıtını verdi. O anlar CNN Türk ekranlarında canlı yayına yansıdı.

İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

KENDİSİ TÜRK BİR AİLENİN ÇOCUĞU

İran'ın reformist cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. İki tur olarak yapılan seçimlerde İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi. Sık sık Türk olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Pezeşkiyan'ın zaferi de bir Türk şarkısıyla kutlandı. İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın zaferi sonrası bir araya gelen İranlı vatandaşlar, "Türk'ün beli eğilmez" şarkısını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı\'ndan \'\'Erdoğan\'la görüşmeniz nasıldı?\'\' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap - Son Dakika
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