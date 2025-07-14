İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian, İsrail\'in füze saldırısında yaralandı

Geçtiğimiz ay yaşanan 12 günlük savaş sırasında İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, İsrail'in Tahran'daki bir güvenlik toplantısına düzenlediği füze saldırısında bacağından yaralandı. İran devlet medyasına göre, saldırıdan sonra Cumhurbaşkanı acil tahliye hattı kullanılarak olay yerinden çıkarıldı.

Saldırı Gizli Bir Toplantıyı Hedef Aldı

Olay, 16 Haziran'da, İran'ın batısındaki Tahran'da, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Pezeshkian'ın yanı sıra Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve Yargı Erki Başkanı Mohseni Ejei gibi üst düzey yetkililer de katılıyordu.

İsrail'e ait altı füzenin, binanın giriş-çıkış noktalarını hedef aldığı ve havalandırma sistemini devre dışı bıraktığı bildirildi. Saldırı sonucunda bina elektriksiz kaldı ve tüm kaçış yolları kapandı. Ancak yetkililer mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı.

Pezeshkian: "Beni Öldürmeye Çalıştılar"

Cumhurbaşkanı Pezeshkian, ünlü gazeteci Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada İsrail'in doğrudan kendisini hedef aldığını söyledi. "Evet, beni öldürmeye çalıştılar ama başarısız oldular" dedi.

İsrail ise bu iddiayı reddetti. Savunma Bakanı Israel Katz, saldırının amacının rejim değişikliği olmadığını belirtti.

İran, saldırının ardından ülkede büyük bir operasyon başlattı. 700'den fazla kişi, İsrail'le iş birliği yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Ayrıca, daha ağır cezalar içeren yeni bir "acil casusluk yasası" meclise sunuldu. Bu yasa idam cezası da içeriyor.