İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD\'den ilk açıklama

Bu haftayı da boş geçmedi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaza geçirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Reisi'nin, helikopter içinde çekildiği öne sürülen son görüntüleri ortaya çıktı.

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

REİSİ'NİN KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Reisi'nin son görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Görüntülerde helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın olduğu görüldü. Öte yandan görüntülerin ise yeni olup olmadığı bilinmiyor.

BÖLGEDE SİS HAKİM

Helikopter kazasının olduğu bölgeden de görüntüler geldi. Görüntülerde bölgede yoğun sisin hakim olduğu görüldü. Arama-kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine sevki ise hala sürüyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında bulunan baraj açılışından döndüğü sırada helikopterinin düştüğü bildirildi.