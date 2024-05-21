İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi\'yi taşıyan helikopterin kaza anı görüntülendi

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Zirvede sürpriz bir isim var! İşte en beğenilen siyasetçiler anketi

19 Mayıs günü Doğu Azerbaycan'da meydana gelen kaza sonucu, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yer aldığı helikopterde kurtulan olmadı.

Olayın dünya kamuoyundaki yankıları sürerken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içinden çekilen görüntülerde, helikopterdekilerin düşme anında saniyelerce çığlık atıp dua ettikleri duyuldu. Havada kalmak için uzun süre mücadele eden pilotun bir süre kontrolü tamamen kaybederek ağaçlık alana düştüğü görüldü.