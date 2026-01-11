İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi - Son Dakika
Dünya

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

İran\'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217\'e yükseldi
11.01.2026 07:12
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ederken, Sağlık Bakanlığı kaynakları ölü sayısının 217'e yükseldiğini duyurdu. Sağlık uzmanlarına dayandırılan habere göre, bu protestocuların büyük bir kısmı gerçek mermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Komşu ülke İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi.

"ÇOĞU GERÇEK MERMİYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Tahran'da isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, Time dergisine verdiği demeçte, başkentteki altı hastanenin "çoğu gerçek mermiyle olmak üzere en az 217 protestocunun ölümünü" kaydettiğini söyledi.

BBC'nin Farsça servisi, Tahran'daki bir hastane çalışanının "yaklaşık 38 kişinin" öldüğünü, bunların çoğunun "gençlerin başlarına ve kalplerine isabet eden kurşunlarla" hayatını kaybettiğini söylediğini bildirdi. Öte yandan, kuzeydoğudaki Neyşabur şehrinde bir doktor, yetkililerin Cuma günü orada "askeri tüfekler" kullanarak "en az 30 kişiyi" öldürdüğünü söyledi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

CNN'e konuşan bir kadın doktor, "Aralarında çocuklar da vardı. 5 yaşında bir çocuk annesinin kollarındayken vuruldu" dedi. Saldırılarda birçok kişi yaralandı ve yetkililer ayrıca olay yerinde bulunanlara ve yayalara da ateş açtı, diye iddia etti. Doktor, hastanelerin aşırı dolu olduğunu ve hastaların hastaneye yatırılmaktan veya kimliklerinin tespit edilmesinden "korktuğunu", bu durumun da insanları özel kliniklerde tedavi etme çabalarına yol açtığını sözlerine ekledi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

İRAN GENEL BAŞSAVCISI'DAN PROTESTOCULARA "İDAM" TEHDİDİ

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "kargaşa çıkaranlara" vakit kaybetmeden yargılanması için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

İran Devlet Televizyonu'na göre Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "Halka ihanet eden, ülkenin yabancıların kontrolüne girmesini hedefleyen ve huzur ortamını bozanlarla ilgili iddianameler vakit kaybetmeden hazırlanmalı." dedi Soruşturma süreçlerinin hoşgörü ve merhamet gösterilmeksizin yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Muvahhidi, "Kargaşa çıkaranlara yöneltilen suçlar aynıdır. Bu kapsamda tüm failler muharebe suçu işlemiş sayılacaktır. Failler kandırıldık diyerek bu suçlardan kurtulacaklarını zannetmesinler. Çünkü tüm uyarılar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Muvahhidi ayrıca, sosyal medyada ön plana çıkanlar ile çeşitli alanlarda konuşma yapanların da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İran Ceza Kanunu'nun 282. maddesi, muharebe suçunun işlendiği durumlarda idam cezasını öngörüyor. Ancak hakimlere, sanığın memleketinden uzak bir yerde sürgün (iç sürgün) ya da sağ el ile sol ayağın kesilmesi gibi alternatif cezaları uygulama yetkisi de tanınıyor.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    ABD nin müdahalesi için aradığı fırsatı vermek adına özellikle ölü sayısını yükseltiyor bütün haber kanalları,Bunlar kime hizmet ediyor?Tüm dünyayı satın almışlar. 39 7 Yanıtla
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    ölü sayısı korkunç boyut derken Gazze’ye bu başlık hiç atılmadı 42 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    Allah'ın dini üzerinden tücarlık yapmamın sonu bu böyle dir er geç 13 11 Yanıtla
  • 1234 1234:
    abd ve israel ajanlari kol geziyor hemde çoğu iranli bunlarin 4 1 Yanıtla
