İran\'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217\'e yükseldi

Komşu ülke İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi.

"ÇOĞU GERÇEK MERMİYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Tahran'da isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, Time dergisine verdiği demeçte, başkentteki altı hastanenin "çoğu gerçek mermiyle olmak üzere en az 217 protestocunun ölümünü" kaydettiğini söyledi.

BBC'nin Farsça servisi, Tahran'daki bir hastane çalışanının "yaklaşık 38 kişinin" öldüğünü, bunların çoğunun "gençlerin başlarına ve kalplerine isabet eden kurşunlarla" hayatını kaybettiğini söylediğini bildirdi. Öte yandan, kuzeydoğudaki Neyşabur şehrinde bir doktor, yetkililerin Cuma günü orada "askeri tüfekler" kullanarak "en az 30 kişiyi" öldürdüğünü söyledi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

CNN'e konuşan bir kadın doktor, "Aralarında çocuklar da vardı. 5 yaşında bir çocuk annesinin kollarındayken vuruldu" dedi. Saldırılarda birçok kişi yaralandı ve yetkililer ayrıca olay yerinde bulunanlara ve yayalara da ateş açtı, diye iddia etti. Doktor, hastanelerin aşırı dolu olduğunu ve hastaların hastaneye yatırılmaktan veya kimliklerinin tespit edilmesinden "korktuğunu", bu durumun da insanları özel kliniklerde tedavi etme çabalarına yol açtığını sözlerine ekledi.

İRAN GENEL BAŞSAVCISI'DAN PROTESTOCULARA "İDAM" TEHDİDİ

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "kargaşa çıkaranlara" vakit kaybetmeden yargılanması için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

İran Devlet Televizyonu'na göre Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "Halka ihanet eden, ülkenin yabancıların kontrolüne girmesini hedefleyen ve huzur ortamını bozanlarla ilgili iddianameler vakit kaybetmeden hazırlanmalı." dedi Soruşturma süreçlerinin hoşgörü ve merhamet gösterilmeksizin yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Muvahhidi, "Kargaşa çıkaranlara yöneltilen suçlar aynıdır. Bu kapsamda tüm failler muharebe suçu işlemiş sayılacaktır. Failler kandırıldık diyerek bu suçlardan kurtulacaklarını zannetmesinler. Çünkü tüm uyarılar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Muvahhidi ayrıca, sosyal medyada ön plana çıkanlar ile çeşitli alanlarda konuşma yapanların da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İran Ceza Kanunu'nun 282. maddesi, muharebe suçunun işlendiği durumlarda idam cezasını öngörüyor. Ancak hakimlere, sanığın memleketinden uzak bir yerde sürgün (iç sürgün) ya da sağ el ile sol ayağın kesilmesi gibi alternatif cezaları uygulama yetkisi de tanınıyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.