İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

İran\'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538\'e yükseldi
12.01.2026 06:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ölenlerin 490'ının gösterici, 48'inin ise emniyet görevlisi olduğu öğrenilirken, protestolar sırasında 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

ÖLENLERDEN 490'I GÖSTERİCİ

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İnsan Hakları, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sağır Murat Sağır:
    yazık çok üzücü bir durum Allah yardımcıları olsun , abd israil kol geziyor çakallar 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

06:09
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
17:29
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 06:40:47. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.