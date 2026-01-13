İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646\'ya yükseldi
13.01.2026 07:05  Güncelleme: 07:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646\'ya yükseldi
Haber Videosu

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. günde devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı her gün katlanıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 646'ya, tutuklananların sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığını duyurdu.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

ÖLÜ SAYISI 646'YA YÜKSELDİ

HRA'dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9'u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

BAZI ÖLÜM VAKALARI İNCELEME ALTINDA

Bazı ölüm vakalarının inceleme altında olduğu kaydedilen açıklamada, "HRA halen doğrulama aşamasında olan 579 adet ölüm vakası raporu daha almıştır" denildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

BİLANÇO AĞIRLAŞTI

HRA'dan dün yapılan açıklamada, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681'e yükseldiği bildirilmişti.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

İnsan Hakları, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuncay Tuncay:
    Dunya lideri DONALD TRUMP 5 39 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Çok uğraştınız mı bu analiz için, yormuştur bu durum sizi çok. 23 2
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İran halkı noktayı koydu, İslâm İnkılâbı nizamına sahip çıktı, dün milyonlarca insan ülkesine ve liderine destek için yürüdü bu abd ve yandaşlarına darbedir. 18 2
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Tabi ki ölümleri onaylamak mümkün değil, ama, malûm koloni tarafından, yüz bine yakın Filistinli katledilirken dünya ayağa kalkmamış ta bu nasıl başlık, İran'ın aleyhine olunca süper puntolar, çağırın bakalım çakma demokrasicileri çağırın İran'nın üstüne üstüne, fonunuz bol belli. 25 1 Yanıtla
  • Idris altınöz Idris altınöz:
    o kadar Filistinli ölürken böyle abartılı haber yapmamiztiniz Çeşmenizin suyunu bol akitiyorlar galiba haber yapmanız için 12 1 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    İran halkı kardeşçe birlikte yaşamalıdır abd nin itrailin getireceği demokrasi HUZUR GETİRMEZ ırak suriye libya gibi perişan olursunuz 7 0 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    kendileri bolluk içinde,halkı yokluk içinde yaşayan toplumlarda yönetimin akıbeti hep böyle olmuştur.Avrupa ülkelerinde görebiliyor musunuz?Ve özelliklerde Müslüman ülkelerde oluyor malesef.Halkı susturmak içinde hep aynı şeyler din Allah Peygamber şükretmek… 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’ye çılgın gelir Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye çılgın gelir
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
18 yaş altı kızlara skandal tuzak “Ücretsiz eğlence“ diye başlayıp fuhşa gidiyor 18 yaş altı kızlara skandal tuzak! "Ücretsiz eğlence" diye başlayıp fuhşa gidiyor
Herkes merakla bekliyordu İşte Osimhen’in Galatasaray’a döneceği tarih Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı
İranlı bakanın “Her şey kontrol altında“ iddiası tartışma yarattı İranlı bakanın "Her şey kontrol altında" iddiası tartışma yarattı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Komşuda yeni gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
İstanbul’da kar alarmı İşte yağışın etkisini artıracağı saat İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı

08:27
PSG’ye Fransa Kupası’nda büyük şok 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
08:16
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
07:58
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
06:54
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
06:30
ABD’li senatörden İran için operasyon çağrısı
ABD'li senatörden İran için operasyon çağrısı
06:11
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
05:26
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
00:39
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:21
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 08:42:55. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.