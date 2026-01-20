İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı - Son Dakika
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

20.01.2026 06:08
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 24 gündür devam ederken, gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29'a çıktı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTILARIN SAYISI 26 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 180 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 29 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İRANLI YETKİLİLERDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

HAMANEY'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

İnsan Hakları, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

