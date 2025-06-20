İsrail saldırıları altındaki İran\'da 5.5 büyüklüğünde deprem

8 gündür İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'da korkutan bir deprem gerçekleşti.

İRAN'DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, başkent Tahran'ın yakınlarında bulunan Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Korkuya neden olan deprem, başkent Tahran'ın yanı sıra Simnan ve Kum eyaletlerindeki birçok kentte de hissedildi.

HASAR VEYA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde hasar veya can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.