8 gündür İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'da korkutan bir deprem gerçekleşti.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, başkent Tahran'ın yakınlarında bulunan Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkuya neden olan deprem, başkent Tahran'ın yanı sıra Simnan ve Kum eyaletlerindeki birçok kentte de hissedildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde hasar veya can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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