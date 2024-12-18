İran\'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi

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İran Adalet Bakanlığı, başkentte onlarca kadına saldırmaktan "yeryüzünde fesat çıkarma" suçuyla mahkum edilen bir kişinin idam edildiğini bugün duyurdu.

Adalet Bakanlığı'nın haber sitesi Mizan Online'a göre, Rastgooei Kandolaj marangoz aleti kullanarak en az 59 kadına saldırdı ve " Tahran'da terör" estirdi.

Mizan'ın bildirdiğine göre, birçok kadın Kasım 2018'de gerçekleşen saldırılarda, saldırganın maskeli ve motosikletli olduğunu rapor etmişti.

Haberde Kandolaj'ın ne zaman tutuklandığı belirtilmedi.

Mizan'a göre, "yeryüzünde fesat çıkarma" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

"Tahran'da kadın ve kızlara marangoz aletiyle saldırarak terör estiren Rastgooei Kandolaj'ın idam cezası infaz edildi" denildi.

Kandolaj davayı temyize götürmüş ve yeniden yargılama talep etmişti, ancak Yüksek Mahkeme ilk kararı onaylayarak bu talebi reddetti.

İran, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra tecavüz ve cinsel saldırı gibi büyük suçlarda idam cezası uyguluyor.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları gruplarına göre, İran, güvenilir verilerin bulunmadığı Çin'den sonra yıllık en fazla idam gerçekleştiren ülke.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne (IHR) göre, 2024 yılında idamlarda yeni bir artış yaşanıyor. Örgütün 2007'den beri idam kayıtlarını tutmaya başladığından beri tek bir ayda kaydedilen en yüksek sayı olan 166 idam sadece Ekim ayında gerçekleşti.

İdam cezalarının infazında genellikle vinçle asma yöntemi kullanılıyor ve infazlar halka açık yapılabiliyor. Aktivistler, İran'ın idam cezasını, özellikle 2022-2023 yıllarındaki ülke çapındaki protestoların ardından, toplumda korku yaratmak için kullandığını iddia ediyor.