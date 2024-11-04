Başörtüsü yasasını protesto eden genç kadın akıl hastanesine yatırıldı - Son Dakika
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Başörtüsü yasasını protesto eden genç kadın akıl hastanesine yatırıldı

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İran'da başörtüsü yasasını protesto eden genç bir kadın, Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsünde iç çamaşırlarıyla dolaşması sonucu gözaltına alındı. Son durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmayan genç kadının 'akıl hastanesine' götürüldüğü iddia edildi.

04.11.2024 10:59
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İran'da genç bir kadının başörtüsü yasasını protesto etmek için iç çamaşırlarıyla üniversite kampüsünde dolaşması ve ardından gözaltına alınarak 'akıl hastanesine götürüldüğü' iddia edilen olay, büyük yankı uyandırdı.

Kimliği belirsiz genç kadın, cumartesi günü Tahran İslami Azad Üniversitesi'nin bilim ve araştırma kampüsünde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kadının iç çamaşırlarıyla kampüste oturduğu ve dolaştığı görüldü.

"KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Üniversite sözcüsü Amir Mahjoub olayı doğrulayarak, "Öğrencinin uygunsuz davranışı üzerine kampüs güvenliği müdahale etti ve kendisi kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Öğrencinin eyleminin nedenleri araştırılıyor" açıklamasını yaptı. Mahjoub ayrıca, "karakolda kadının ağır psikolojik baskı altında olduğu ve ruhsal rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi" dedi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, kadının eyleminin bilinçli bir protesto olduğunu öne sürdü. Bir kullanıcı, "Çoğu kadın için toplum içinde iç çamaşırıyla olmak en büyük kabuslardan biridir. Bu, zorunlu başörtüsü konusundaki ısrara bir tepkidir" yorumunu yaptı.

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"ARABANIN LASTİKLERİNDE KAN İZİ GÖRÜLDÜ"

Öğrenci gruplarının bültenine göre, genç kadın gözaltına alınırken ağır yaralandı. Bültende, "Başörtüsü takmadığı için taciz edildi ve güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri yırtıldı. Arabanın lastiklerinde kan izleri görüldü" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün İran şubesi, öğrencinin derhal serbest bırakılmasını talep etti ve gözaltı sırasındaki şiddet iddialarının soruşturulması çağrısında bulundu.

Başörtüsü yasasını protesto eden genç kadın akıl hastanesine yatırıldı

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Eğitim, Tahran, Medya, Hukuk, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başörtüsü yasasını protesto eden genç kadın akıl hastanesine yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Seyyidali Can:
    çok güzzel yapmışlar böylelerinin yeri akıl hastahanesi :) 36 45 Yanıtla
  • yavuz d:
    yav gtunu acmaya ne kadar merakli var ,burda iran hukumetine kiziyorum sen bunun gibileri zorla kapatsan ne olur ki, 27 19 Yanıtla
  • oskaryangin null:
    bugünleri çok ararsınız 16 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    icerde aklını getirirler yerine bu provokatörün inşallah 5 9 Yanıtla
  • Zafer El:
    günaydın apar topar idam etmişler haberiniz yok 8 1 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Uluslararası af örgütü önce Filistinde öldürülen binlerce kadının hakkını savunsun. Fitne örgütü. 7 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Normal bir insan böyle bir delilik yapmaz zaten. 2 4 Yanıtla
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