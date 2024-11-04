Başörtüsü yasasını protesto eden genç kadın akıl hastanesine yatırıldı

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İran'da genç bir kadının başörtüsü yasasını protesto etmek için iç çamaşırlarıyla üniversite kampüsünde dolaşması ve ardından gözaltına alınarak 'akıl hastanesine götürüldüğü' iddia edilen olay, büyük yankı uyandırdı.

Kimliği belirsiz genç kadın, cumartesi günü Tahran İslami Azad Üniversitesi'nin bilim ve araştırma kampüsünde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kadının iç çamaşırlarıyla kampüste oturduğu ve dolaştığı görüldü.

"KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Üniversite sözcüsü Amir Mahjoub olayı doğrulayarak, "Öğrencinin uygunsuz davranışı üzerine kampüs güvenliği müdahale etti ve kendisi kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Öğrencinin eyleminin nedenleri araştırılıyor" açıklamasını yaptı. Mahjoub ayrıca, "karakolda kadının ağır psikolojik baskı altında olduğu ve ruhsal rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi" dedi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, kadının eyleminin bilinçli bir protesto olduğunu öne sürdü. Bir kullanıcı, "Çoğu kadın için toplum içinde iç çamaşırıyla olmak en büyük kabuslardan biridir. Bu, zorunlu başörtüsü konusundaki ısrara bir tepkidir" yorumunu yaptı.

"ARABANIN LASTİKLERİNDE KAN İZİ GÖRÜLDÜ"

Öğrenci gruplarının bültenine göre, genç kadın gözaltına alınırken ağır yaralandı. Bültende, "Başörtüsü takmadığı için taciz edildi ve güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri yırtıldı. Arabanın lastiklerinde kan izleri görüldü" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün İran şubesi, öğrencinin derhal serbest bırakılmasını talep etti ve gözaltı sırasındaki şiddet iddialarının soruşturulması çağrısında bulundu.