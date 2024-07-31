İran\'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

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Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikasta kurban gitti.

"HAVADAN ATEŞLENEN BİR FÜZEYLE VURULDU"

İran medyasına yansıyan ilk detaylara göre, Haniye ve Hamas heyeti Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir binada kalıyordu. Fars haber ajansı, misafirhanenin havadan ateşlenen bir füzeyle vurulduğunu bildirdi.

İKİ SORU CEVAP BEKLİYOR

İlk bilgilere göre, Haniye bir savaş uçağı veya drone'dan ateşlenen füzeyle vuruldu. Şimdi ise akıllarda suikasta dair beliren 2 soru cevap bekliyor. İlki, Haniye'nin kaldığı özel konutun konumunu İsrail nereden biliyordu? İkinci olarak ise, savaş uçağı veya drone İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi?

Saldırının Irak hava sahasından gerçekleştiği ortaya çıkarsa, bu savaş uçağı veya silahlı insansız hava araçlarının en az 450 kilometre uzaktan Tahran'ı vurduğu anlamına gelecek. Zira, Irak'ın en doğusu ile Tahran arasındaki kuş uçuşu en kısa mesafe, 450 kilometre.

İRAN'DA BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

İsrail, geride kalan yıllarda Suriye'yi defalarca hava saldırılarıyla vurdu ve söz konusu saldırıların çoğu Lübnan hava sahasından ya da Akdeniz üzerinden ateşlenen füzelerle gerçekleşti. İsrail'e ait savaş uçağı veya silahlı insansız hava aracının İran hava sahasına girip suikastı gerçekleştirdiği ihtimali ise, Tahran yönetimi için daha büyük bir güvenlik açığı olarak kayıtlara geçecek.

CENAZE KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'YA DEFNEDİLECEK

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye, uzun yıllardır sürgünde yaşadığı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek. Buna göre, Haniye'nin cenazesi İran'ın başkenti Tahran'daki törenin ardından Doha'ya nakledilecek.