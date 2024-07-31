İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

Geniş Video İzle

İran basını, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Devrim Muhafızları'na ait bir tesiste kalırken havadan ateşlenen bir füzeyle hedef alındığını yazarken bu bilgi suikasta dair akıllarda 2 sorunun belirmesine neden oldu. Birincisi, Haniye'nin kaldığı özel konutun konumunu İsrail nereden biliyordu? İkinci olarak ise, savaş uçağı veya drone İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi?

31.07.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikasta kurban gitti.

"HAVADAN ATEŞLENEN BİR FÜZEYLE VURULDU"

İran medyasına yansıyan ilk detaylara göre, Haniye ve Hamas heyeti Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir binada kalıyordu. Fars haber ajansı, misafirhanenin havadan ateşlenen bir füzeyle vurulduğunu bildirdi.

İKİ SORU CEVAP BEKLİYOR

İlk bilgilere göre, Haniye bir savaş uçağı veya drone'dan ateşlenen füzeyle vuruldu. Şimdi ise akıllarda suikasta dair beliren 2 soru cevap bekliyor. İlki, Haniye'nin kaldığı özel konutun konumunu İsrail nereden biliyordu? İkinci olarak ise, savaş uçağı veya drone İsrail'den havalanıp Ürdün veya Suriye'yi geçerek Irak semalarından mı saldırıyı gerçekleştirdi?

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

Saldırının Irak hava sahasından gerçekleştiği ortaya çıkarsa, bu savaş uçağı veya silahlı insansız hava araçlarının en az 450 kilometre uzaktan Tahran'ı vurduğu anlamına gelecek. Zira, Irak'ın en doğusu ile Tahran arasındaki kuş uçuşu en kısa mesafe, 450 kilometre.

İRAN'DA BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

İsrail, geride kalan yıllarda Suriye'yi defalarca hava saldırılarıyla vurdu ve söz konusu saldırıların çoğu Lübnan hava sahasından ya da Akdeniz üzerinden ateşlenen füzelerle gerçekleşti. İsrail'e ait savaş uçağı veya silahlı insansız hava aracının İran hava sahasına girip suikastı gerçekleştirdiği ihtimali ise, Tahran yönetimi için daha büyük bir güvenlik açığı olarak kayıtlara geçecek.

CENAZE KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'YA DEFNEDİLECEK

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye, uzun yıllardır sürgünde yaşadığı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek. Buna göre, Haniye'nin cenazesi İran'ın başkenti Tahran'daki törenin ardından Doha'ya nakledilecek.

İran\'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

Devrim Muhafızları, İsmail Haniye, Suriye, İsrail, Ürdün, Irak, İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gursel kalen: Ateşi bol olsun ?? 20 207 Yanıtla
    Beyler Beyi: Seninde inşallah 24 4 Murat Çevre: Sende beraber ol 15 3
  • Tahsin Mehdevi: Mehdi(as)'ın zuhuru yakındır inşaallah. Rabbim direnişin yardımcısı olsun ?? 83 20 Yanıtla
    Ali Kublay: Bekle bekle Mehdi gelir kurtarir 4 11
  • Muammer Gökçetin: İran'da vuruluyor. Kocaman bir soru işareti. 69 3 Yanıtla
    Ercan Karatas: İran sattı kaç paraya acaba 35 1
  • murat atmaca: kimseye guvenilmiyor artık.... 65 3 Yanıtla
  • Halil Sosa: Gürsel umarım seninde ateşin bol olur öbür tarafta 34 4 Yanıtla
  • Türk51 null: Ateşi bol olsun 2 2 Yanıtla

14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 14:58:43. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement