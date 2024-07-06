İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum - Son Dakika
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İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum

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İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Pezekişyan seçim sloganlarında "Ben Türküm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanıyordu.

06.07.2024 08:46
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İran'da seçimi önde bitiren reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın seçim döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, kendisinin Türk olduğunu, aile evinde Farsça değil Türkçe konuşulduğunu ve Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etmişti.

"EVDE HER ZAMAN TÜRKÇE KONUŞTUM"

Pezeşkiyan, büyük bir titizlikle yürüttüğü seçim sloganlarında "Evde çocuklarımla Farsça değil, her zaman Türkçe konuştum. Ben Türküm. Anam da atam da Türk. Türklüğümle iftihar ediyorum" ifadelerini kullanıyordu.

VAATLERİYLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Reformist aday Pezeşkiyan, son seçim kampanyasında toplumun geniş kesimlerine dokunan önlemler ve politikalar önerdi. Eğitim, sağlık ve ekonomik adalet gibi alanlardaki reform vaatleriyle seçmenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Örneğin, eğitim alanında öğrenciler için daha eşit fırsatlar sunmayı ve öğretmenlerin maaşlarını artırmayı planlıyor. Sağlık sektöründe ise daha erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlamayı hedefliyor. Ekonomik adalet konusunda isePezeşkiyan düşük gelirli ailelere vergi indirimleri getirmeyi planlıyor.

REİSİ'NİN ARDINDAN ÜLKENİN 9'NCU CUMHURBAŞKANI

Pezeşkiyan Batı ile yumuşamayı, ekonomik reformu, sosyal liberalleşmeyi ve siyasi çoğulculuğu savunuyor. Pezeşkiyan helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi'nin yerine göreve başlayacak

İran\'da Pezeşkiyan\'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nejat Genc: gurur duyuyoruz hayırlı olsun 20 1 Yanıtla
  • Ali Özkan: Helal olsun sana adamsın… 9 1 Yanıtla
  • utku ergün: İran halkı için çok sevindirici diye düşünüyorum 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum - Son Dakika
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