İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu - Son Dakika
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İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

İran\'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

İran'ın Chabahar Konarak Uluslararası Havalimanı'nda bir tamirci, Boeing 737-500 tipi Varesh Airlines uçağının motor bakımı sırasında motor içerisine çekildi ve hayatını kaybetti. Uçak, Tahran'dan kalkıp güvenli bir şekilde Chabahar'a indikten sonra tamirci Abolfazl Amiri rutin bakım çalışmalarına başlamıştı. Ancak motor test için çalıştırıldığında, Amiri motor içerisine çekildi ve motor alev aldı. İtfaiye yangını hızla söndürdü, ancak sadece Amiri'nin kalıntılarını kurtarabildi.

09.07.2024 14:18
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İran'ın güneyindeki Chabahar Konarak Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir olay yaşandı: Bir tamirci, motor bakımı sırasında bir Boeing 737-500 tipi Varesh Airlines uçağının motoruna çekilerek hayatını kaybetti. Uçak, erken saatlerde Tahran'dan kalkıp güvenli bir şekilde Chabahar'a indi. Yolcular ve mürettebat indikten sonra, tamirci Abolfazl Amiri rutin bakım çalışmalarına başladı.

KAZA TEST SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Ancak trajedi burada başladı. Motor test için çalıştırıldığında, sağ taraftaki motorun kapakları açıktı ve güvenlik alanı oluşturulmuştu. Amiri, motorun yanına döndüğünde motor içine çekildi, çünkü içeride bir alet unutmuştu! CFM56 motorundan kaçma şansı olmayan Amiri, daha da kötüsü, motorun alev almasıyla karşı karşıya kaldı.

Havaalanı itfaiyesi hızla müdahale ederek yangını söndürdü, ancak kurtarma ekipleri sadece Abolfazl Amiri'nin kalıntılarını kurtarabildi.

İran havacılık otoriteleri olayı soruşturma altına aldı ve Boeing uçağı, onarım için bir hafta boyunca yerde tutuldu.

İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

İran, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysel Akar: Yok devenin nalı 4 2 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: tamirci derken uçağı şaşmaz'a mı çekmişler uçak bakım teknisyeni olmasın o tanımlama 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: ACISIZ ÖLÜM OLMUŞ TUR KESİN. 1 1 Yanıtla
    Ayhan Şakir: ACISIZ ÖLÜM YOKTUR 1 0

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