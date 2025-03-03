İran'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

Geniş Video İzle

Hamas, ABD'yle ilişkiler ve başörtüsü yasağına ilişkin sözleri nedeniyle muhafazakarların hedefi olan İran Cumhurbaşkanı Zarif istifa etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan henüz mektuba yanıt vermedi.

03.03.2025 09:14  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.

NÜKLEER ANLAŞMANIN MİMARI

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

MUHAFAZAKARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Zarif son olarak ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed'de bazı gruplar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

İran\'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    DIN SÖMÜRÜSÜ BIR TÜRLÜ ASİLAMİYOR MAALESEF IRAN DA 14 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:04:55. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.