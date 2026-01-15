İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 18 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

ABD'DEN TANSİYONU YÜKSELTEN HAMLE

İran'daki protestolar devam ederken, ABD'nin uçak gemisi saldırı grubunu Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya kaydırması sonrasında tansiyon yükseldi.

DEVRİM MUHAFIZLARI TEYAKKUZ HALİNDE

Tahran'da hava sahası saatlerce kapalı tutulurken, ülke alarm durumuna geçti. İran Devrim Muhafızları kara kuvvetleri komutanı da bugün yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin her türlü düşmanca eyleme kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

"HAZIRLIK SEVİYEMİZ EN ÜST DÜZEYDE"

Devlet medyasına göre Muhammed Karami, "Hazırlık seviyemiz mümkün olan en üst düzeyde. Silahlı kuvvetlerimiz, düşmanlarımızın yapacağı herhangi bir hataya kesin bir yanıt vermeye hazır" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.