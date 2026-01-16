İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi - Son Dakika
Dünya

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi

16.01.2026 08:58
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 19. günde devam ederken, gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, olaylarda 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını ve 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı. ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat KORUCU Murat KORUCU:
    Muhteşem pompalıyosunuz tansiyonu gerilimi kime nereye hizmet ediyosunuz bi açıklasanız 5 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    lütfen cia-mossad-mı6 aparatları ağzıyla haber yapmayın. İran'daki arkadaşlar herşeyin normale döndüğünü, herkesin işinde gücünde olduğunu aktarıyor. Asıl ABD'de İsrail'de olaylar büyüyor.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
